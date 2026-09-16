Le nouvel ambassadeur de France à Washington obtient son agrément, fin de la brouille diplomatique

Le différend avait commencé lorsque la mission de la France auprès des Nations Unies à Genève avait estimé que "les Etats-Unis étaient autrefois un modèle en matière de droits humains. Ce n'est plus le cas".

Aurélien Lechevallier à Paris, le 20 juillet 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Un responsable du département d'Etat a affirmé mardi 15 septembre que les autorités américaines avaient accordé son agrément au nouvel ambassadeur de France à Washington, qui va ainsi pouvoir prendre ses fonctions après plusieurs semaines de blocage et de brouille diplomatique.

La prise de poste d'Aurélien Lechevallier aux Etats-Unis était entravée depuis fin juillet en raison d'une brouille diplomatique entre les deux pays. Son arrivée à Washington est désormais attendue dans les prochaines semaines.

Le différend avait commencé le 24 juillet lorsque la mission de la France auprès des Nations Unies à Genève a posté un message sur X affirmant que "les Etats-Unis étaient autrefois un modèle en matière de droits humains. Ce n'est plus le cas".

Washington avait alors rapidement quitté une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU le 27 juillet, pour dénoncer les commentaires "hypocrites" de la France , puis bloqué la procédure d'agrément d'Aurélien Lechevallier, actuel chef de cabinet du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

"Geste" diplomatique

Après des discussions pour régler ce différend, la Mission permanente de la France auprès des Nations unies à Genève a publié vendredi un communiqué, en anglais seulement, soulignant que la divergence entre les deux pays "portait sur un seul vote et ne concernait pas la défense des droits humains."

Un responsable du département d'Etat avait alors dit "apprécier" le geste, ouvrant la voie à l'obtention de l'agrément.

Pour exercer ses fonctions, un ambassadeur nommé par son pays doit recevoir un agrément du pays hôte, d'habitude une simple formalité s'agissant d'un ambassadeur de France aux Etats-Unis, pays alliés.

Laurent Bili, l'ambassadeur sur le départ à Washington, doit rester en poste jusqu'à l'arrivée d'Aurélien Lechevallier.