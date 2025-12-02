Le nouveau président de la Réserve fédérale sera annoncé au début de l'année prochaine, selon M. Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il annoncerait son choix pour le prochain président de la Réserve fédérale au début de l'année prochaine.

Lors d'une réunion du cabinet, M. Trump a également déclaré que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ne voulait pas de ce poste.