Le nouveau guide iranien grièvement blessé et défiguré, disent des sources

par Parisa Hafezi et Angus McDowall

Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, est toujours convalescent de graves blessures au visage et aux jambes subies lors de la frappe aérienne ayant coûté la vie à son père au premier jour de la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël le 28 février, ont dit à Reuters trois personnes proches de son premier cercle.

Mojtaba Khamenei a été défiguré par cette attaque sur le complexe du guide suprême en plein centre de Téhéran et il a été grièvement blessé à au moins l'une des deux jambes, ont dit ces trois sources.

Agé de 56 ans, il a néanmoins conservé ses capacités cognitives, selon ces sources ayant requis l'anonymat. Il participe par audioconférence à des réunions avec les dirigeants iraniens et il est impliqué dans le processus de décision sur les problématiques majeures telles que la guerre et les négociations prévues avec les Etats-Unis, ont dit deux des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier de source indépendante ces affirmations.

Le lieu où se trouve Mojtaba Khamenei, son état de santé et sa capacité à diriger demeurent en grande partie un mystère en l'absence de photo, de vidéo ou d'enregistrement de sa voix depuis le bombardement ayant tué son père Ali Khamenei puis sa nomination le 8 mars pour le remplacer au poste de guide suprême. La frappe du 28 février a aussi tué sa femme, un beau-frère et une belle-soeur, entre autres.

Les autorités iraniennes n'ont effectué aucune communication officielle sur ses blessures même si, dans une déclaration lue à la télévision d'Etat après sa nomination, elles l'ont qualifié de "janbaz", terme persan désignant un blessé de guerre.

"OÙ EST MOJTABA?"

La description de ses blessures par les sources correspond aux commentaires prononcés le 13 mars par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, selon lequel Mojtaba Khamenei a été "blessé et probablement défiguré".

Une source informée des évaluations des services de renseignement américains a déclaré que Mojtaba Khamenei semblait avoir perdu une jambe.

La CIA a refusé de s'exprimer sur le sujet. Les services du Premier ministre israélien n'ont pas répondu aux questions de Reuters.

L'une des personnes proches du premier cercle de Mojtaba Khamenei a déclaré que des images du nouveau guide suprême pourraient être diffusées d'ici un ou deux mois et qu'il pourrait même alors apparaître en public, même si les trois sources ont toutes souligné qu'une telle initiative serait prise uniquement lorsque son état de santé et la situation sécuritaire le permettraient.

Lors des rares moments où internet est accessible en Iran, l'absence publique du guide suprême est largement commentée sur les réseaux sociaux iraniens et dans les conversations de messagerie instantanée et elle alimente diverses théories du complot non seulement sur sa santé mais aussi sur les véritables dirigeants du pays.

Un "meme" connaît notamment un vif succès en ligne. Il représente une chaise vide sous un projecteur avec cette inscription: "Où est Mojtaba?".

(Reportage Parisa Hafezi, avec Jonathan Landay à Washington et Rami Ayyub à Jérusalem, rédigé par Angus McDowall, version française Bertrand Boucey)