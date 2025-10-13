 Aller au contenu principal
Le nouveau gouvernement de Lecornu "va évidemment tomber", estime Mélenchon
information fournie par AFP 13/10/2025 à 09:25

Le leader de La France insoumise (LFI) party Jean-Luc Mélenchon le 10 octobre à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu "va évidemment tomber", a pronostiqué Jean-Luc Mélenchon lundi, le leader de La France insoumise estimant que les socialistes allaient voter la motion de censure déposée dans la matinée par le groupe LFI à l'Assemblée.

"Ce gouvernement est une comédie. Il va évidemment tomber puisqu'il n'y a aucune possibilité de suspension des retraites avec les gens qui sont là-dedans", a déclaré le leader de La France insoumise au micro de France Inter.

"Et donc les socialistes voteront la censure comme nous et comme la majorité de l'Assemblée", a-t-il ajouté.

Les socialistes ont dit qu'ils voteraient la censure du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu si le Premier ministre n'annonçait pas mardi, dans sa déclaration de politique générale, une suspension de la réforme des retraites.

En raison de la volonté du Rassemblement national et du reste de la gauche de censurer Sébastien Lecornu, le vote du PS devrait être déterminant. Si l'ensemble de la gauche et le RN votent la censure, Sébastien Lecornu devrait quitter Matignon, moins de 10 jours après sa démission choc.

Le groupe parlementaire LFI a annoncé avoir déposé dans la matinée sa motion de censure, signée par 87 élus de gauche: l'ensemble des 71 députés insoumis et plusieurs élus écologistes et communistes. Le texte sera probablement examiné mercredi dans l'hémicycle.

Ce gouvernement Lecornu 2 "durcit sur certains aspects les traits essentiels du précédent", a estimé Jean-Luc Mélenchon, citant la présence de membres du parti Horizons, qui est "très hostile à la retraite à 64 ans, pour la raison qu'ils la veulent à 67".

"Ce gouvernement va tomber et dès lors qu'il tombera, il y aura une dissolution. Et dès lors qu'il y aura une dissolution, le gouvernement pourra faire passer par ordonnance son budget. Voilà le plan", a également assuré le fondateur de LFI.

Jean-Luc Melenchon
Crise de gouvernement
  • 13 octobre 14:14

    A Strasbourg, en 2020 une municipalité écolo-LFI est élue de justesse avec une participation ridicule: 35% de votants . S'estimant "légitime", elle a pris des mesures radicales, logeant les clandestins chassant les autos des 33 communes ZFE .Le commerce périclite, le centre devient "zone" et les "services" y compris médicaux se raréfient .. Les impôts locaux et la dette ont explosés .. Amusant d'écouter les adeptes de Mélenchon autrefois "enthousiastes"

