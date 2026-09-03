Le nombre de militaires iraniens tués par les frappes américaines cette semaine s'élève à 13-Tasnim

- L'agence de presse iranienne semi-étatique Tasnim a rapporté jeudi la mort de six nouveaux membres de l'armée iranienne par des frappes américaines, portant le bilan à 13 morts cette semaine.

Les frappes américaines jeudi ont été les plus importantes depuis des semaines.

Tasnim a rapporté la mort de six membres de l'armée régulière, incluant trois pilotes, dans le sud de l'Iran, sans donner plus de précisions.

Plus tôt, l'agence de presse iranienne avait annoncé que des frappes américaines avaient tué mardi trois membres de la force paramilitaire des Bassidji sur l'île de Lavan dans le golfe Persique.

Quatre membres de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont également péri dans des frappes dans l'ouest de l'Iran, selon un communiqué publié mercredi par le CGRI.

Les pertes iraniennes depuis le début du conflit qui a débuté le 28 février dernier ont été recensées sporadiquement, aucun bilan officiel n'ayant été établi.

Le conflit qui oppose Téhéran aux Etats-Unis et à Israël a fait des milliers de morts, majoritairement en Iran et au Liban.

Mercredi, un responsable du ministère iranien de la Santé a déclaré sur X que 18 personnes avaient été tuées ente le 30 août et le 2 septembre.

Tasnim a également recensé une frappe américaine qui a tué trois personnes dimanche dans le sud du pays. Deux ont été identifiés comme membres du CGRI, selon le média iranien Nournews.

Les Etats-Unis ont fait état de la mort de 18 militaires et de 750 blessés depuis le début du conflit.

(Reportage du bureau de Dubaï; version française Zhifan Liu)