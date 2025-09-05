Le nombre de défaillances d'entreprises toujours stable sur un an en juillet, selon la Banque de France

Le nombre de défaillances d'entreprises est toujours stable fin juillet en cumulé sur douze mois, confirmant une tendance à la stabilisation après mai et juin, a annoncé la Banque de France vendredi.

( AFP / FRANCK FIFE )

Les défaillances d'entreprises, qui comprennent les redressements et les liquidations judiciaires, ont atteint fin juillet le nombre de 67.413 en cumulé sur un an, soit un peu plus que les 67.340 défaillances comptabilisées fin juin, a indiqué la Banque de France dans un communiqué.

Elle précise que ce constat est commun à la plupart des tailles d'entreprises et des secteurs d'activités.

Les défaillances cumulées sur 12 mois continuent d'augmenter, mais connaissent un mouvement de "décélération progressive", relève la Banque de France (+5,9% en juillet, contre +8,2% en juin, et +9,6% en mai).

En revanche, le nombre de défaillances d'entreprises de tailles intermédiaires (ETI) et de grandes entreprises est en baisse, mais reste à un niveau plus élevé que sa moyenne pré-pandémique.

Selon l'Institut national de la statistique (Insee), plus d'1,1 million d'entreprises ont été créées à fin juillet 2025, sur un an, précise la Banque de France.