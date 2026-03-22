Le nombre de cas de méningite en Angleterre revu à la baisse

Des personnes portant des masques de protection font la queue pour récupérer des antibiotiques dans un bâtiment servant de centre médical sur le campus de l'Université du Kent à Canterbury, dans le sud-est de l'Angleterre, le 18 mars 2026, pendant une épidémie de méningite ( AFP / CARLOS JASSO )

Le nombre de cas signalés dans l'épidémie de méningite à méningocoques qui a fait deux morts dans le sud-est de l'Angleterre a été revu à la baisse dimanche, passant de 34 à 29 cas, dont 20 confirmés, ont indiqué les autorités sanitaires.

Après des tests complémentaires, le nombre de cas suspects est descendu de 11 à 9, et le nombre de cas confirmés de 23 à 20, a indiqué l'agence de sécurité sanitaire UKHSA.

Le ministre de la Santé Wes Streeting a salué les "efforts herculéens" déployés pour protéger la population et prendre en charge les malades depuis plus d'une semaine. Il avait estimé mardi que cette épidémie était "sans précédent".

Au total, 9.078 vaccins ont été administrés dans le cadre d'une campagne ciblée contre le méningocoque B, lancée par les autorités, et 12.595 doses d'antibiotiques ont été distribuées dans le Kent, région où sévit l'épidémie, a indiqué l'UKHSA.

Ce traitement est destiné aux étudiants de l'université du Kent, à toute personne ayant fréquenté la discothèque Club Chemistry à Canterbury entre le 5 et le 7 mars, source probable de l'épidémie, ainsi qu'à l'entourage proche des personnes infectées ou soupçonnées d'avoir été infectées.

Des dizaines de personnes éligibles ont continué de recevoir des vaccins ou antibiotiques dimanche, mais il n'y avait plus de file d'attente devant le centre de vaccination de l'université du Kent à Canterbury, encore très fréquenté la veille.

Des étudiants portant des masques de protection font la queue pour se faire vacciner contre la méningite sur le campus de l'Université du Kent à Canterbury, dans le sud-est de l'Angleterre, le 18 mars 2026 ( AFP / CARLOS JASSO )

Juliette Kenny, une lycéenne de 18 ans, et un étudiant de l'université du Kent, âgé de 21 ans, sont décédés après avoir contracté cette grave infection bactérienne.

Au Royaume-Uni, les nourrissons sont vaccinés contre le méningocoque B depuis 2015, mais les générations nées avant cette date ne sont pas couvertes.