LE NOBEL DE PHYSIQUE 2020 RÉCOMPENSE DES RECHERCHES SUR LES TROUS NOIRS STOCKHOLM (Reuters) - Le prix Nobel de physique a été attribué mardi pour moitié à Roger Penrose et pour moitié à Andrea Ghez et Reinhard Genzel pour leurs recherches sur les trous noirs, "un des phénomènes les plus exotiques de l'univers". Roger Penrose, né en 1931 au Royaume-Uni, empochera la moitié des 10 millions de couronnes suédoises (€935.000) qui accompagnent la prestigieuse distinction, tandis que Reinhard Genzel, né en 1952 en Allemagne, et Andrea Ghez, née en 1965 à New York, se partageront l'autre moitié du prix. Penrose est couronné "pour la découverte que la formation d'un trou noir est une prédiction robuste de la théorie générale de la relativité", précise l'Académie royale des sciences; Reinhard Genzel et Andrea Ghez sont honorés "pour leur découverte d'un objet compact supermassif au centre de notre galaxie". "Les découvertes des lauréats de cette année ont ouvert de nouveaux horizons pour l'étude des objets compacts et super-massifs", a déclaré David Haviland, président du comité Nobel. (Niklas Pollard; version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

