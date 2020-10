Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Nobel de la paix attribué au Programme alimentaire mondial Reuters • 09/10/2020 à 11:14









LE NOBEL DE LA PAIX ATTRIBUÉ AU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL OSLO (Reuters) - Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi au Programme alimentaire mondial (Pam) des Nations unies pour ses efforts pour combattre la faim dans le monde, notamment dans les zones de conflit, a annoncé le comité Nobel. Le Pam est aussi récompensé alors que la pandémie due au nouveau coronavirus a fortement augmenté le nombre de victimes de famines à travers le monde. (version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

