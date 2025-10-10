Trump menace d'annuler sa rencontre avec Xi en raison d'un conflit sur les terres rares

Le président américain Donald Trump sur la pelouse sud de la Maison Blanche avant de monter à bord de Marine One, le 10 octobre 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump a jugé vendredi qu'il n'y avait "plus de raison" valable de rencontrer comme prévu son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines, laissant éclater sa colère contre une décision de Pékin dans le domaine ultra-sensible des terres rares.

Le président américain a jugé que la Chine "devenait très hostile" et l'a menacée de représailles commerciales "massives", dans un message sur son réseau Truth Social.

Le géant asiatique est le premier producteur mondial de terres rares, ces matériaux indispensables aux industriels, et Washington l'accusait déjà d'abuser de cette position dominante.

Les nouveaux contrôles annoncés jeudi concernent l'exportation des technologies liées à l'extraction et la production de ces matériaux, a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

"Cela a été une vraie surprise" a réagi le président américain.

- Wall Street dans le rouge -

La Chine a par ailleurs annoncé vendredi qu'elle allait imposer des droits "spéciaux" aux bateaux américains dans ses ports, en représailles à des mesures similaires prises en avril par les Etats-Unis.

"Je devais rencontrer le président Xi dans deux semaines au sommet de l'APEC (Coopération économique Asie-Pacifique) en Corée du Sud mais il ne semble plus y avoir de raison" pour le faire, a encore écrit le dirigeant républicain.

Vue aérienne de porte-conteneurs amarrés dans un port à Qingdao, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, le 24 septembre 2025 ( AFP / - )

La Bourse de New York est passée dans le rouge après le message du président américain, qui rompt une période de relative détente entre Pékin et Washington.

Vers 16H15 GMT, le Dow Jones perdait 1,14%, l'indice Nasdaq cédait 2,03% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 1,51%.

Donald Trump a estimé qu'il "serait forcé de contre-attaquer financièrement" après les dernières annonces de la Chine.

L'une des options envisagées pour y répondre est une augmentation "massive" des droits de douane sur les marchandises chinoises entrant aux Etats-Unis, a-t-il ajouté sur Truth Social.

- Contre-mesures -

"Beaucoup d'autres contre-mesures sont sérieusement à l'étude", a-t-il dit.

"Il n'est pas possible que la Chine soit autorisée à tenir le monde +en otage+ mais cela semble être leur projet depuis un moment", a jugé Donald Trump.

Sélection non ex-exhaustive d'usages des terres rares, métaux présents dans différents minerais et très utiles à des secteurs industriels de pointe ( AFP / Sylvie HUSSON )

Les relations commerciales sino-américaines ont connu des hauts et des bas en 2025.

Donald Trump avait eu en septembre une conversation présentée comme "très productive" avec Xi Jinping, la troisième depuis le début de l'année. Il avait même évoqué un voyage en Chine l'année prochaine, ainsi qu'une visite de son homologue en Amérique.

Sous l'effet de l'offensive protectionniste déclenchée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir le 20 janvier, les droits de douane entre les deux pays ont atteint des niveaux trois fois supérieurs à la normale des deux côtés, perturbant les chaînes d'approvisionnement.

Depuis, Washington et Pékin ont conclu un accord visant à désamorcer les tensions, abaissant temporairement les droits de douane à 30% pour les produits chinois importés aux Etats-Unis et à 10% pour les biens américains importés en Chine.

Cette trêve commerciale doit durer jusqu'au 10 novembre.