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Le Nobel de la paix 2026 décerné à la Sud-Africaine Navanethem "Navi" Pillay
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 11:07

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Le prix Nobel de la paix 2026 a été décerné à la Sud-Africaine Navanethem "Navi" Pillay, a annoncé vendredi le comité Nobel norvégien.

Ce prix est le cinquième annoncé cette année, conformément à la tradition, après ceux de médecine lundi, de physique mardi, de chimie mercredi et de littérature jeudi.

Le prix Nobel de l'économie, qui ne fait pas partie des Nobel historiques, sera annoncé lundi prochain.

(Bureau d'Oslo, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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