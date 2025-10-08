 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nobel de chimie décerné à Susuma Kitagawa, Richard Robson et Omar M.Yaghi
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 12:06

L'Académie royale des sciences de Suède

L'Académie royale des sciences de Suède

Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi au Japonais Susuma Kitagawa, au Britannique Richard Robson et au Jordanien Omar M.Yaghi pour leurs travaux sur le développement des structures métallo-organiques, a annoncé l'Académie royale des sciences de Suède.

(Rédigé par Niklas Pollard, Simon Johnson et Johan Ahlander à Stockholm; avec la contribution de Terje Solsvik à Oslo, Greta Rosen Fondahn et Marie Mannes à Stockholm; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank