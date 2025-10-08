Le Nobel de chimie décerné à Susuma Kitagawa, Richard Robson et Omar M.Yaghi

L'Académie royale des sciences de Suède

Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi au Japonais Susuma Kitagawa, au Britannique Richard Robson et au Jordanien Omar M.Yaghi pour leurs travaux sur le développement des structures métallo-organiques, a annoncé l'Académie royale des sciences de Suède.

