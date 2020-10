Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Nobel d'économie aux Américains Milgrom et Wilson, spécialistes des enchères Reuters • 12/10/2020 à 12:07









LE NOBEL D'ÉCONOMIE AUX AMÉRICAINS MILGROM ET WILSON, SPÉCIALISTES DES ENCHÈRES STOCKHOLM (Reuters) - Le prix Nobel d'économie a été décerné lundi aux Américains Paul Milgrom et Robert Wilson pour leurs travaux sur la théorie des enchères. "Leurs découvertes ont bénéficié aux vendeurs, aux acheteurs et aux contribuables du monde entier", écrit l'Académie royale des sciences suédoise. Ils succèdent à la Franco-Américaine Esther Duflo, à son mari Abhijit Banerjee et à l'Américain Michael Kremer récompensés l'an dernier pour leur approche expérimentale de la lutte contre la pauvreté. [nL5N26Z2PR] Assortie d'une récompense de 10 millions de couronnes (environ 970.000 euros), cette distinction, de son intitulé véritable prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, clôt la saison des Nobel. (Nicklas Pollard; version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

