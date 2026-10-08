Surfeurs étrangers tués au Mexique : verdict attendu dans la journée

Debra et Martin Robinson, parents des frères australiens Callum et Jake Robinson, assassinés en avril 2024 lors d’un voyage de surf, s’adressent aux médias à l’occasion du procès des présumés meurtriers de leurs fils à Ensenada au Mexique, le 30 septembre 2026 ( AFP / Guillermo Arias )

Un juge doit se prononcer jeudi dans le procès au Mexique des suspects du meurtre en 2024 de trois surfeurs étrangers, qui avait suscité une forte émotion en Australie et aux Etats-Unis.

Les frères australiens Jake et Callum Robinson, âgés respectivement de 30 et 33 ans, ont été abattus en avril 2024 avec leur ami américain Carter Rhoad, 30 ans, pendant qu'ils campaient sur une plage isolée d'Ensenada en Basse-Californie (nord-ouest), un paradis du surf sur la côte Pacifique mexicaine.

Les accusés sont trois Mexicains poursuivis pour homicides. Le parquet requiert 150 ans de prison pour chacun d'entre eux.

L'audience prévue pour jeudi à 13H00 (20H00 GMT) sera l'occasion pour les accusés et les familles des victimes de présenter leurs plaidoiries finales avant le verdict.

S'ils sont reconnus coupables, le juge prononcera la sentence vendredi.

Martin et Debra Robinson, les parents des deux frères assassinés, doivent prendre la parole. Tous deux ont voyagé à partir de l'Australie pour assister au procès, entamé le 8 septembre.

"C'est un enfer", avait déclaré M. Robinson à la barre en septembre. "C'est terrible pour un parent de perdre un enfant et nous en avons perdu deux."

La mère de Carter Rhoad et la veuve du jeune Américain interviendront également, des Etats-Unis par visioconférence.

L'enquête a montré que les surfeurs avaient été tués au moment de la tentative de vol de leur camionnette, qui a ensuite été retrouvée incendiée à proximité de leurs corps, découverts plusieurs jours après leur disparition avec des blessures par balle à la tête.

Jesus Gerardo est accusé d'avoir dirigé l'attaque. Son nom de famille n'a pas été divulgué pour des raisons légales.

La petite amie de ce dernier a été condamnée à l'issue d'un procès distinct en novembre à vingt ans de prison après avoir reconnu avoir été l'instigatrice du vol.

La Basse-Californie, l'un des Etats du Mexique connaissant le plus de violences, est minée par le crime organisé et le trafic de drogue. Mais les activités des cartels y affectent rarement les touristes.

D'autres visiteurs étrangers ont toutefois été pris pour cible par des criminels sur la côte Pacifique mexicaine ces dernières années.

En novembre 2015, deux surfeurs australiens qui voyageaient dans l'Etat de Sinaloa (nord-ouest), Dean Lucas et Adam Coleman, avaient été assassinés et leurs corps brûlés.