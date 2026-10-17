Le niveau élevé de la dette et les tensions croissantes mettent en évidence la nécessité d'adopter de nouvelles approches en matière de développement

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par Andrea Shalal et Rae Wee

Le niveau élevé de la dette, la hausse des coûts liés à son service et la forte baisse de l’aide publique au développement obligent les pays en développement et les institutions qui les soutiennent à repenser le développement et à rechercher de nouvelles sources de financement, notamment auprès du secteur privé.

Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, qui a mené une initiative ayant permis de plus que tripler les capitaux privés versés aux projets de développement depuis 2022, a déclaré lors des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale que des changements étaient nécessaires pour aider les pays à faire face aux difficultés liées aux conflits persistants, à la baisse de l’aide publique au développement et à l’alourdissement du fardeau de la dette.

Un immense défi démographique se profile également, a-t-il ajouté, avec quelque 1,2 milliard de jeunes qui devraient intégrer le marché du travail au cours des 10 à 15 prochaines années, alors que seuls 400 millions d’emplois sont en perspective.

Selon M. Banga, la solution passerait par la mobilisation conjointe des finances publiques, des investissements privés, de la philanthropie et de la technologie afin de répondre aux besoins de chaque pays.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Ed Miliband, a déclaré qu’il ferait de la restructuration de la dette et d’autres formes d’aide aux pays les plus pauvres un thème central de la prochaine présidence britannique du G20.

Il a toutefois précisé que le secteur privé devait se mobiliser davantage, car le Royaume-Uni et les autres nations riches ne pouvaient pas fournir le même niveau de soutien qu’au moment de la dernière grande campagne d’annulation de la dette, au tournant du millénaire.

“Les risques liés aux prêts accordés aux marchés émergents ont été surestimés, tout comme le risque de défaut de paiement”, a-t-il déclaré mercredi lors d’une table ronde organisée par la Fondation Rockefeller, une fondation privée américaine œuvrant dans le domaine du développement.

Les pays en développement cherchent également des réponses en dehors des deux institutions de Bretton Woods, déçus par la réaction face aux niveaux d’endettement élevés, au changement climatique, à l’aggravation des inégalités et aux défis géopolitiques.

“ À bien des égards, le monde a changé pour le pire depuis 2023 ”, a déclaré Shekhar Aiyar, directeur et président-directeur général du Conseil indien de recherche sur les relations économiques internationales, lors d’un événement organisé cette semaine par le Center for Global Development.

“ Les pays en développement sont pris dans une spirale descendante caractérisée par un ralentissement de la croissance et une vulnérabilité accrue… Parallèlement, on a assisté à une réduction considérable de l’aide bilatérale. ”

L’aide internationale provenant des pays donateurs du Comité d’aide au développement de l’OCDE a chuté de 23% en termes réels en 2025, marquant la plus forte baisse annuelle de l’histoire de l’APD. Les cinq principaux donateurs — les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et la France — ont tous réduit leur aide, représentant à eux seuls 96% de la baisse totale.

Par ailleurs, selon la CNUCED — l’organe officiel des Nations unies chargé des questions de commerce, d’investissement et de développement —, l’encours cumulé de la dette extérieure des pays en développement a atteint 12 300 milliards de dollars la même année, soit une hausse de 500 milliards par rapport à 2024.

NOUVEAUX PARTENARIATS ET NOUVELLES APPROCHES

Les droits de douane généralisés imposés par le président américain Donald Trump ont aggravé les tensions et incité de nombreux pays en développement et marchés émergents à nouer de nouveaux partenariats commerciaux qui n’incluent pas les États-Unis.

La ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré lors d’une émission de l’Atlantic Council que des pays comme le sien allaient de l’avant en multipliant les partenariats bilatéraux.

“Je pense que cette approche consistant à dire “Oui, nous voulons le multilatéralisme, mais nous n’allons pas l’attendre, nous allons de l’avant avec des accords bilatéraux” a vraiment porté ses fruits pour l’Inde ”, a déclaré Mme Sitharaman.

Eric LeCompte, directeur exécutif de Jubilee USA Network, une organisation qui milite en faveur de l’allègement de la dette, a déclaré que les réunions de cette année avaient été une grande déception pour les pays en développement, car elles n’ont donné lieu à aucune nouvelle initiative visant à aider ceux qui sont déjà confrontés à des remboursements de dette très lourds et qui doivent désormais faire face à des coûts d’emprunt en forte hausse.

Il a ajouté que le FMI n’avait pas réussi à atteindre la masse critique nécessaire pour lancer son Fonds élargi pour la réduction de la pauvreté et la croissance, qui accorde des prêts à faible taux d’intérêt aux pays à faibles revenus, et qu’il avait à peine évoqué son Fonds de prévention et de secours en cas de catastrophe, qui octroie des subventions pour l’allègement de la dette aux pays les plus pauvres du monde.

“ On a beaucoup parlé de la gravité des problèmes, mais nous n’avons pratiquement vu aucune mesure concrète ”, a-t-il déclaré, mis à part quelques ajustements apportés aux plans de restructuration de la dette par la Table ronde mondiale sur la dette souveraine. “ Nous nous attendions à mieux ”, a-t-il ajouté.

Jean Saldanha, directrice du Réseau européen sur la dette et le développement, a demandé: “ Où sont les mesures d’urgence pour empêcher les pays du Sud d’être contraints de consacrer davantage de ressources au remboursement de la dette qu’à la santé et à l’éducation? Et où sont les réponses politiques sérieuses à l’urgence climatique qui s’aggrave, exacerbée par un super El Niño? ”

“Les pays les moins avancés ont déclaré haut et fort qu’ils avaient besoin de plus de subventions pour la lutte contre le changement climatique, d’une dette allégée, d’un accès simplifié et de décaissements plus rapides”, a-t-elle déclaré.

Muhammad Al Jasser, qui préside le groupe de la Banque islamique de développement, a déclaré à Reuters qu’il existait un intérêt croissant pour mobiliser des fonds du secteur privé afin de compléter des ressources publiques de plus en plus rares.

“ Les défis sont immenses. Nous ne les résoudrons ni seuls, ni même collectivement en peu de temps, mais je pense que nous (nous dirigeons) dans la bonne direction ”, a-t-il déclaré, ajoutant que sa banque visait à mobiliser 10 milliards de dollars de financements l’année prochaine.