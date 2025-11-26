Le Neves des neuf

Battu par le Bayern au début du mois de novembre, le PSG joue tout de même les premiers rôles en Ligue des champions. Ce mercredi soir, face à Tottenham, la mission sera de relancer la machine à l’échelle européenne. Et pour ça, les Parisiens pourront compter sur leur meilleur buteur cette saison : João Neves.

On l’avait classé dans la catégorie des milieux propres, ceux qui jouent avec un surplus de générosité sur le terrain. 1,74 mètre de pressing, de couverture et de relances soignées. Sauf que João Neves ne se résume pas à ça. Depuis le début de la saison, et encore plus en ce mois de novembre, le Portugais se glisse dans les surfaces comme s’il y avait laissé ses affaires. Il surgit de nulle part, disparaît, puis réapparaît au moment où tous les yeux sont braqués ailleurs et conclut les actions selon son humeur du jour. Mais ça, ce n’est pas un hasard, ni juste une bonne période. Non, c’est un mécanisme.

On m’a demandé de penser à l’équipe, mais quand je vois le but, je ne peux pas m’en empêcher.…

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com