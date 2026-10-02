Le Népal prévoit de vider quatre lacs glaciaires après les récentes inondations meurtrières

par Gopal Sharma

Le Népal prévoit de lancer dès l'exercice 2026 une opération de grande envergure visant à vidanger quatre lacs glaciaires situés en haute montagne, dans l'objectif de réduire les risques d'inondation, ont déclaré des responsables, à la suite de la catastrophe récente qui a fait plus de 1.400 morts.

Les équipes de secours poursuivent leurs recherches pour retrouver plus de 5.000 personnes portées disparues dans la région frontalière avec la Chine, après que l'effondrement d'un glacier en août a provoqué des glissements de terrain et une crue soudaine qui a ravagé les vallées.

"Notre objectif est de réduire le risque de rupture des barrages naturels de ces lacs et de limiter les risques d’inondations en aval", a expliqué Subash Tuladhar, expert au sein du Centre népalais de recherche en hydrologie et en ressources en eau, chargé de superviser ce nouveau projet.

Des canaux permettront de drainer l’eau vers les rivières voisines de manière contrôlée, a-t-il ajouté.

Les travaux de conception et les études détaillées portant sur les lacs du Centre et de l’Est – Thulagi, Barun, Lumding Tsho et Hongu II – débuteront au cours de l’exercice budgétaire s’achevant à la mi-juillet 2027, ont indiqué les autorités.

Situés à des altitudes comprises entre 4.050 mètres et 5.483 mètres, ces lacs comptent parmi les plus dangereux du Népal, soulignent le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Centre international pour le développement intégré des montagnes dans un rapport de 2020.

Le pays dispose des compétences et de l’expérience nécessaires pour mener à bien ce projet de 50 millions de dollars (44,53 millions d'euros), qui pourrait prendre jusqu’à six ans et sera financé par le Fonds vert pour le climat, le PNUD et le gouvernement, a déclaré Subash Tuladhar.

(Rédigé par Gopal Sharma ; Version française Rihab Latrache)