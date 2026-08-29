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Le Népal a besoin d'aide dans les domaines techniques-ministre des AE
information fournie par Reuters 29/08/2026 à 06:28
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par Gopal Sharma

Le Népal a besoin d'une aide étrangère dans des domaines spécialisés et techniques où il ne dispose pas d'expertise après qu'un torrent de boue, de roches, de glace et de débris a dévasté il y a deux jours les vallées de l'Himalaya au Tibet et au Népal, a déclaré à Reuters le ministre népalais des Affaires étrangères, Shisir Khanal.

L'effondrement d'un glacier a déclenché mercredi un torrent de roches, de glace, de boue et de débris qui s'est déversé dans les cours d'eau himalayens, faisant plus de 600 morts au Népal et au Tibet chinois, tandis que plus de 2.000 personnes sont toujours portées disparues.

L'inondation a ravagé des zones proches de la frontière chinoise, rasant des villes entières et endommageant des centrales hydroélectriques.

Le quotidien népalais Kathmandu Post a rapporté que l'Inde, la Chine, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la Corée du Sud, le Sri Lanka et le Bangladesh avaient demandé au gouvernement d'autoriser leurs équipes de recherche et de sauvetage à participer aux opérations.

Shisir Khanal a déclaré que Katmandou avait besoin d'une aide étrangère dans des domaines tels que le sauvetage de personnes bloquées dans des tunnels, le rétablissement des transports et des communications dans les zones où des ponts ont été détruits, l'identification des corps, les tests ADN et la conservation des corps sur de longues périodes.

"Nous avons déjà sollicité ces services spécialisés et cette assistance technique dans les domaines où nous ne disposons pas d'une expertise et d'un savoir-faire technique suffisants", a-t-il dit vendredi soir.

Plus tôt dans la journée, le ministère népalais des Affaires étrangères avait déclaré que Katmandou pouvait pour l'instant gérer seul les opérations de sauvetage et avait refusé toute intervention étrangère.

Interrogé sur cette position de son gouvernement, Shisir Khanal a déclaré qu'aucune aide n'était nécessaire pour les opérations générales de recherche et de sauvetage, qui étaient menées par les sauveteurs népalais.

Les responsables des secours au Népal ont indiqué que de nombreux corps avaient été emportés par les eaux puis repêchés à environ 100 kilomètres de la zone frappée par le torrent.

Les autorités népalaises ont indiqué que les inondations avaient causé d'importants dégâts aux bâtiments scolaires, aux hôpitaux, aux centrales hydroélectriques, aux routes, aux ponts et à d'autres infrastructures.

Le Népal aura besoin de l'aide internationale pour les travaux de reconstruction et de réhabilitation à venir, ont-elles ajouté.

Shisir Khanal a indiqué que, selon certaines informations, des personnes auraient pu se retrouver piégées à l'intérieur des tunnels des centrales hydroélectriques.

Le Népal n'a que peu d'expérience en matière de tunnels et a besoin d'équipements ainsi que de savoir-faire technique pour mener à bien des opérations de sauvetage dans ces tunnels, a-t-il précisé.

(Rédigé par YP Rajesh; version française Camille Raynaud)

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