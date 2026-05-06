Le navire de croisière victime du hantavirus fait route vers les Canaries, la souche des Andes identifiée

(Actualisé avec précisions, photo/TV à disposition)

Le navire de croisière touché par une épidémie mortelle d'hantavirus et bloqué depuis plusieurs jours au large des côtes du Cap-Vert avec près de 150 personnes à bord, devait mettre le cap sur les Canaries, tandis que l'Afrique du Sud a confirmé avoir identifié parmi les victimes une souche du virus originaire des Andes et susceptible, dans de rares cas, de se transmettre entre humains.

Le gouvernement suisse a quant à lui déclaré qu'un homme rentré en Suisse après avoir voyagé à bord du MV Hondius était infecté par le hantavirus et était soigné à Zurich. Il a précisé qu'il n'y avait aucun danger pour le reste de la population.

Trois autres passagers originaires des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et d'Allemagne ont été évacués, a annoncé mercredi le gouvernement néerlandais. Deux d'entre eux sont malades et une contamination au hantavirus est suspectée pour l'un d'eux, a-t-il ajouté.

Un couple néerlandais et un ressortissant allemand qui se trouvaient à bord du navire sont décédés, tandis qu'un ressortissant britannique est hospitalisé en soins intensifs en Afrique du Sud.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le risque de contamination en dehors du navire est en revanche très faible.

Les personnes sont généralement infectées par le hantavirus par contact avec des rongeurs infectés ou leur urine, leurs excréments ou leur salive. La transmission interhumaine est rare.

Mais une propagation limitée en cas de contacts étroits a été observée lors de certaines épidémies précédentes liées à la souche des Andes, qui est présente en Amérique du Sud, notamment en Argentine, où la croisière a débuté en mars.

LA TRANSMISSION INTERHUMAINE EST RARE

Une présentation consultée par Reuters indique que des tests effectués par l'Institut national sud-africain des maladies transmissibles (NICD) ont révélé que la souche andine était à l'origine de l'infection d'une Néerlandaise décédée à Johannesburg ainsi que d'un Britannique toujours hospitalisé. Tous deux avaient contracté la maladie à bord du navire.

"C'est la seule souche connue pour provoquer une transmission interhumaine, mais cette transmission est très rare et (...) elle ne se produit qu'en cas de contact très étroit", précise la présentation.

Le ministère sud-africain de la Santé a indiqué qu'il avait été établi que les personnes contaminées avaient été en contact étroit avec au moins 62 autres passagers, membres d'équipage ou personnels soignants. Ces cas contact seront suivis jusqu'à la fin de la période d'incubation et aucun d'entre eux n'a été diagnostiqué positif au hantavirus à ce jour.

Le Cap-Vert devait être la destination finale du navire, mais l'archipel situé au large du Sénégal n'a pas autorisé le navire à débarquer ses passagers en raison de l'épidémie.

Tard mardi soir, le ministère espagnol de la Santé a déclaré avoir été sollicité par l'Organisation mondiale de la santé et l'Union européenne pour accueillir le MV Hondius et avoir donné son accord "conformément au droit international et aux principes humanitaires".

La compagnie néerlandaise Oceanwide Expeditions, qui exploite le MV Hondius, a indiqué que le navire devrait se rendre dans l'archipel des Canaries.

Le chef du gouvernement régional des Canaries, Fernando Clavijo, a précisé aux journalistes que la compagnie avait demandé l'autorisation d'accoster samedi au port de Santa Cruz, sur l'île de Tenerife.

Il s'était dit auparavant opposé à la décision d'accueillir le navire et a demandé une réunion d'urgence avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

"Cette décision ne repose sur aucun critère technique, et il n'y a pas non plus suffisamment d'informations pour rassurer la population ou garantir sa sécurité", a déclaré Fernando Clavijo à la station de radio COPE.

La décision finale reviendra au gouvernement de Madrid.

(Sfundo Parakozov et Nellie Peyton à Johannesburg, David Latona à Madrid, Bart Meijer à Amsterdam, Madeline Chambers à Berlin ; rédigé par Ingrid Melander ; version française Matthieu Huchet et Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)