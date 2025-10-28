Le mythique stade du Maracanã est mis en vente
L’habit ne fait pas le patrimoine.
Ce n’est pas un rêve, le stade Maracanã de Rio de Janeiro s’apprête à être vendu . La décision a été prise en raison de l’énorme dette de la ville envers le gouvernement fédéral, atteignant les 1,89 milliard d’euros, qui doivent être remboursés d’ici l’année prochaine. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
