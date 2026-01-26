Le moral des entrepreneurs allemands reste à son plus bas niveau depuis huit mois en janvier

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Le moral des chefs d'entreprise allemands est resté à son plus bas niveau depuis huit mois en janvier, signe d'un début d'année sans élan pour l'économie allemande en difficulté.

Le baromètre Ifo, qui mesure le climat des affaires en Allemagne, s'est stabilisé à 87,6 points en janvier, au même niveau qu'en décembre, quand l'indice avait baissé de 0,4 point sur un mois, selon un communiqué publié lundi.

Le jugement des entrepreneurs sur la situation actuelle a légèrement progressé, tandis que leurs attentes pour les six prochains mois se sont un peu dégradées.

L'Allemagne a subi deux années consécutives de récession avant de timidement sortir la tête de l'eau en 2025, avec une hausse modeste de 0,2% de son produit intérieur brut.

"L'économie allemande entame la nouvelle année avec peu d'élan", note le président de l'IFO Clemens Füst, cité dans le communiqué.

Dans les services, la logistique et le tourisme, le climat s'est refroidi, tandis qu'il s'est amélioré dans l'industrie manufacturière, le commerce et la construction.

Pour Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW, l'année commence en quelque sorte avec un "non-événement". Si la plupart des autres indicateurs de la conjoncture allemande étaient récemment plutôt orientés à la hausse, la situation de l'économie allemande n'est tout de même "pas bonne", rappelle l'expert.

"Les entreprises allemandes demeurent prudemment confiantes quant à la poursuite de la dynamique conjoncturelle" et "l'appréciation de la situation actuelle reste à un niveau bas", constate Dirk Schumacher, analyste de la banque publique KfW.

Selon lui, cela montre que "la reprise attendue reste un espoir et est loin d'aller de soi".

Cependant, "il y a de bonnes raisons d'être plus positif pour l'économie allemande", tempère l'économiste à ING Carsten Brzeski, évoquant notamment le plan massif d'investissements dans les infrastructures et la défense voté en mars, "qui devrait commencer à irriguer l'économie cette année".

En novembre, les commandes industrielles ont par ailleurs fortement augmenté, tirées par la défense, en plein effort de réarmement face à la menace russe.

Les responsables politiques allemands tablent sur une accélération de la croissance du PIB à 1,3% en 2026, tandis que la Bundesbank se montre elle plus pessimiste, avec une prévision abaissée à 0,6%.