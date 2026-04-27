Le moral des consommateurs allemands à son plus bas niveau depuis trois ans, miné par le conflit en Iran

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le moral des ménages allemands devrait accélérer sa chute en mai, tiré vers le bas par des perspectives de revenus et une propension à consommer se dégradant fortement sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient, selon un baromètre publié lundi.

L'indice global du climat de consommation publié par les instituts GfK et NIM devrait, selon un communiqué, diminuer le mois prochain à -33,3 points, une baisse de 5,2 points par rapport au mois d'avril, durant lequel l'indicateur avait déjà baissé de plus de trois points.

"C'est son niveau le plus bas depuis février 2023", indique Rolf Bürkl, responsable du climat des consommateurs chez NIM cité dans le communiqué.

Les anticipations de revenus s'effondrent de 18,1 points "en raison de l'inflation galopante", explique-t-il, et "dans ce contexte, les consommateurs estiment également que le moment est moins propice aux achats importants".

La propension des ménages à acheter devrait en effet diminuer de 3,5 points en mai, pour atteindre son plus bas niveau depuis deux ans, selon le communiqué des deux instituts.

L'inflation en Allemagne a accéléré à 2,7% sur un an en mars, sous l'effet du renchérissement des prix de l'énergie dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient.

Et elle devrait atteindre 2,7% en 2026, selon les prévisions actualisées fin avril du gouvernement allemand, qui tablait auparavant sur une hausse des prix de 2,1%.

Selon le baromètre publié lundi, "les perspectives économiques se détériorent à nouveau", cet indicateur chutant de 6,8 points pour s'établir à -13,7 points, "un niveau comparable à celui observé en avril 2022, au début de la guerre en Ukraine".

La première économie européenne, qui connaît déjà une crise majeure liée notamment à son industrie en grande difficulté, a dû réduire de moitié sa prévision de croissance pour 2026, à 0,5%, à cause du choc énergétique provoqué par la guerre en Iran.