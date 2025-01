Le montant total des fraudes aux moyens de paiement en baisse

« Des chiffres encourageants », pour Denis Beau, président de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement et sous-gouverneur de la Banque de France. Au premier semestre 2024, le montant total des fraudes aux moyens de paiement est en légère baisse (– 1 %) par rapport au premier semestre 2023, a annoncé ce mardi la Banque de France lors d'une conférence de presse.

Sur cette période, ce sont quelque 3,9 millions de transactions frauduleuses, soit une augmentation de 12 %, qui ont été enregistrées, ajoute la Banque de France. Au total, le préjudice des fraudes aux moyens de paiement s'élève à 584,6 millions d'euros, dans un contexte d'augmentation des volumes de paiements (+ 4,5 %).

En outre, Denis Beau se félicite de la baisse « pour la première fois » de la fraude par manipulation : « Après une nette progression […], le premier semestre 2024 a enregistré une inflexion à la baisse (– 2 %) sur les fraudes par manipulation. » Pour la Banque de France, cette baisse est « le fruit des efforts de sensibilisation conduits par l'ensemble des acteurs de l'écosystème des paiements, de l'amélioration des parcours d'authentification forte et de la plus grande vigilance des utilisateurs », et notamment de la mise en place de l'authentification forte. La fraude par manipulation représente désormais 30,6 % du total de la fraude (contre 31,7 % en