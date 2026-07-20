Le montant record rapporté par la Coupe du monde à la FIFA

Money, money, money . Selon The Guardian , la compétition aurait rapporté 15 milliards de dollars à la FIFA , soit un peu plus de 13 millions d’euros. Une somme record et au-delà des prévisions.

Une augmentation exponentielle

L’instance du football mondial avait initialement prévu une recette s’élevant à 11 milliards de dollars, soit 4 milliards de plus. Des revenus records qui seraient tirés de la hausse exponentielle du prix des billets (+35%) combinée à la hausse des droits TV pour ce Mondial (+34%) . S’ajoute également les commissions engrangées par la FIFA sur la revente des billets puisque l’organisation du football mondial prélève 15% à l’acheteur mais également au revendeur. Un montant record qui devrait également se retrouver dans les sommes reversées aux différentes fédérations pour leur parcours durant le Mondial.…

LB pour SOFOOT.com