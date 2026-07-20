Le Mondial 2026, ça Trump énormément

19 July 2026, United States, East Rutherford: Soccer, Men, 2026 World Cup, Final, Spain vs. Argentina, New York-New Jersey Stadium in East Rutherford; Rodri (Spain) (left) celebrates with the World Cup trophy during the award ceremony. On the right, U.S. President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino join in the celebration. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa - Photo by Icon Sport

Donald Trump s’est illustré une nouvelle fois, cette fois-ci lors de l’unique match de la Coupe du monde 2026 auquel il a assisté, en remettant le trophée à l’Espagne. Si le POTUS a été invité par Rodri à s’écarter du podium, sa volonté d’être au centre de l’attention pendant toute la compétition rappelle l’ampleur de son syndrome du personnage principal, mais surtout de la place occupée par la politique dans cet évènement.

250 ans d’indépendance, ça se fête. Et coup de bol, les États-Unis bénéficiaient de tous les projecteurs du plus grand événement sportif planétaire sur son territoire pour faire d’une pierre deux coups. Problème : il n’y a pas qu’au moment de cet anniversaire que le pays de l’Oncle Sam a voulu tirer toute la couverture à lui. Enfin l’Oncle Sam… On devrait plutôt parler du pays de l’Oncle Donald, tant Trump s’est évertué à être une des seules incarnations de la puissance américaine, les avions de chasse, les drapeaux géants, l’hymne braillé dans un micro et les potes de Christian Pulisic ne faisant partie que du décorum.

« La politique doit rester en dehors du football et le football en dehors de la politique » , jurait Gianni Infantino avant la Coupe du monde 2018 en Russie. Force est de constater que huit ans plus tard, l’édition nord-américaine fait plus que déroger à cette règle qui n’en a jamais été une. Même pour ceux qui voulaient fermer les yeux sur toute la machine politique (pour ne pas dire propagande) pendant la compétition n’ont pas pu en faire abstraction, tant elle était omniprésente durant ce Mondial 2026. Au coup de sifflet du dernier des 104 épisodes, le 45 e et 47 e président des USA s’arrachait un rôle de premier plan à côté des victorieux Espagnols. Dirigé vers la sortie de l’estrade par le héros Rodri, le producteur était rejoint par le réalisateur Infantino, qui montrait la place – en dehors de scène – qui lui était réservée. Il n’a pu que rire à gorge déployée lorsque l’homme orange lui a dit non.…

Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com