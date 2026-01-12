Le Minnesota attaque l'administration Trump en justice pour bloquer les agents de l'immigration

L'Etat du Minnesota a poursuivi en justice la secrétaire d'Etat à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, et plusieurs responsables des services de l'immigration lundi, cherchant à bloquer l'arrivée massive d'agents fédéraux après qu'une femme a été tuée par un tir policier la semaine dernière.

Le procès intenté devant la Cour fédérale du district du Minnesota demande à la cour de déclarer cette mesure inconstitutionnelle et illégale et d'empêcher le gouvernement fédéral d'arrêter des citoyens américains et des détenteurs de visa sans motif valable laissant supposer qu'ils ont commis un crime.

L'Etat du Minnesota demande également l'interdiction pour les agents américains de menacer d'utiliser la force ou de brandir des armes contre des personnes qui ne font pas l'objet d'une arrestation pour des raisons liées à l'immigration, ainsi que d'autres restrictions concernant les mesures prises par les forces de l'ordre fédérales.

Renee Good, une mère de trois enfants âgée de 37 ans, a été abattue la semaine dernière alors qu'elle se trouvait au volant de sa voiture par un agent de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis, la plus grande ville du Minnesota.

