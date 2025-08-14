Le ministre israélien des Finances approuve la création d'une colonie séparant Jérusalem-Est de la Cisjordanie

Le ministre israélien des finances, M. Smotrich, s'exprime lors d'une conférence de presse sur l'expansion des colonies, près de la colonie israélienne de Maale Adumim

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a approuvé cette nuit les plans d'une colonie qui séparerait Jérusalem-Est de la Cisjordanie occupée, une décision qui, selon son bureau, enterrerait l'idée d'un État palestinien.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu soutenait ce plan visant à relancer le projet E1, gelé depuis longtemps.

Ce plan, selon les Palestiniens et les puissances mondiales, couperait la Cisjordanie en deux et susciterait probablement l'ire de la communauté internationale.

Dans un communiqué intitulé "Enterrer l'idée d'un État palestinien", le porte-parole de Bezalel Smotrich a déclaré que le ministre d'extrême droite tiendrait une conférence de presse plus tard jeudi au sujet du projet de construction de 3.401 maisons pour les colons israéliens entre une colonie existante en Cisjordanie et Jérusalem.

Israël avait gelé les plans de construction depuis 2012 en raison des objections des États-Unis, des alliés européens et d'autres puissances mondiales qui considéraient le projet comme une menace pour tout futur accord de paix avec les Palestiniens.

Benjamin Netanyahu et le gouvernement dans son ensemble n'ont fait aucune déclaration dans l'immédiat.

Le projet E1 relierait la colonie de Maale Adumim, en Cisjordanie, à Jérusalem. La plupart des membres de la communauté internationale considèrent les colonies israéliennes en Cisjordanie et l'occupation militaire de la région depuis 1967 comme illégales.

Peace Now, un site internet qui suit l'activité des colonies en Cisjordanie, a déclaré que le ministère israélien du Logement avait approuvé la construction de 3.300 logements à Maale Adumim.

"Le plan E1 est fatal pour l'avenir d'Israël et pour toute chance de parvenir à une solution pacifique à deux États. Nous sommes au bord du gouffre, et le gouvernement nous y précipite à toute vitesse", a déclaré Peace Now dans un communiqué.

Le groupe a déclaré qu'il restait encore des étapes à franchir avant la construction, notamment l'approbation du Haut Conseil de planification israélien. Mais si tout se passe comme prévu, les travaux d'infrastructure pourraient commencer dans quelques mois et la construction des logements dans environ un an, a-t-il ajouté.

En juin, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont imposé des sanctions à Bezalel Smotrich et à un autre ministre d'extrême droite, les accusant tous deux d'inciter de manière répétée à la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie.

La Grande-Bretagne et d'autres États ont déclaré qu'Israël devait cesser d'étendre ses colonies en Cisjordanie. Au cours des 22 derniers mois, en parallèle de la guerre à Gaza, les groupes de défense des droits humains ont déclaré que les attaques des colons et l'expansion des colonies en Cisjordanie avaient fortement augmenté.

(Rédigé par Alexander Cornwell ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)