Le ministre israélien des Finances approuve la création d'une colonie séparant Jérusalem-Est de la Cisjordanie

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a approuvé cette nuit les plans d'une colonie qui séparerait Jérusalem-Est de la Cisjordanie occupée, une décision qui, selon son bureau, enterrerait l'idée d'un État palestinien.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu soutenait ce plan visant à relancer le projet E1, gelé depuis longtemps.

Ce plan, selon les Palestiniens et les puissances mondiales, couperait la Cisjordanie en deux et susciterait probablement l'ire de la communauté internationale.

Dans un communiqué intitulé "Enterrer l'idée d'un État palestinien", le porte-parole de Bezalel Smotrich a déclaré que le ministre d'extrême droite tiendrait une conférence de presse plus tard jeudi au sujet du projet de construction de 3.401 maisons pour les colons israéliens entre une colonie existante en Cisjordanie et Jérusalem.

Israël avait gelé les plans de construction depuis 2012 en raison des objections des États-Unis, des alliés européens et d'autres puissances mondiales qui considéraient le projet comme une menace pour tout futur accord de paix avec les Palestiniens.

