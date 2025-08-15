 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le ministre des Finances japonais déclare que le Japon doit surveiller la toile de fond économique pour répondre aux appels à une hausse des taux de la BOJ
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 04:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre japonais des Finances, Katsunobu Kato, a déclaré vendredi que le gouvernement devait surveiller de près la toile de fond économique et les prix qui sous-tendent les récents appels du secteur des affaires à la banque centrale pour qu'elle augmente les taux d'intérêt.

Mais les décisions spécifiques de politique monétaire sont du ressort de la Banque du Japon, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

M. Kato a refusé de commenter les remarques du secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, à l'adresse , selon lesquelles la Banque du Japon est susceptible de relever ses taux car elle a pris du retard dans la lutte contre les risques d'inflation.

