Le ministre des Finances japonais déclare que le Japon doit surveiller la toile de fond économique pour répondre aux appels à une hausse des taux de la BOJ

Le ministre japonais des Finances, Katsunobu Kato, a déclaré vendredi que le gouvernement devait surveiller de près la toile de fond économique et les prix qui sous-tendent les récents appels du secteur des affaires à la banque centrale pour qu'elle augmente les taux d'intérêt.

Mais les décisions spécifiques de politique monétaire sont du ressort de la Banque du Japon, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

M. Kato a refusé de commenter les remarques du secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, à l'adresse , selon lesquelles la Banque du Japon est susceptible de relever ses taux car elle a pris du retard dans la lutte contre les risques d'inflation.