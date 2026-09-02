Le ministre américain du Commerce affirme qu'Anthropic est de nouveau “du bon côté” avec Trump, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de M. Brown, d'Anthropic, au paragraphe 4)

par Courtney Rozen

Le secrétaireaméricain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré que le géant de l’IA Anthropic était “de nouveau en bons termes” avec l’administration Trump, a rapporté mercredi Axios en citant une interview.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, avait exclu Anthropic de certains contrats militaires car l’entreprise refusait d’autoriser les États-Unis à utiliser ses modèles d’IA Claude à des fins de surveillance intérieure ou pour des armes autonomes. Anthropic a alors intenté une action en justice devant un tribunal californien.

Le 27 août, un juge américain a donné raison à Anthropic dans le conflit qui l’opposait à l’armée américaine au sujet de la sécurité de l’IA sur le champ de bataille.

Anthropic et le ministère du Commerce n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Le cofondateur d’Anthropic, Tom Brown, est intervenu mercredi matin lors d’un événement du G20 consacré aux technologies, en Caroline du Nord. Lors de cette rencontre, M. Brown a souligné l’importance des centres de données, exhortant les responsables présents à accorder les autorisations nécessaires à leur construction dans leurs pays respectifs.