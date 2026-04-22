Le ministre américain des transports demande 10 milliards de dollars pour la révision du contrôle du trafic aérien

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(Ajoute des détails supplémentaires de l'interview dans les paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré qu'il demandait 10 milliards de dollars au Congrès pour la prochaine phase d'un effort massif visant à moderniser le système vieillissant de contrôle du trafic aérien américain et à réduire les perturbations systémiques des vols.

L'année dernière, le Congrès a accordé 12,5 milliards de dollars pour le projet visant à remplacer les technologies obsolètes et à renforcer les tours de contrôle du trafic aérien qui manquent de personnel. Une grande partie des nouvelles dépenses proposées concerne le développement de nouveaux logiciels qui pourraient contribuer à rendre le transport aérien beaucoup plus efficace, a déclaré M. Duffy lors d'une interview accordée à l'agence Reuters.

"La véritable magie réside dans les logiciels de gestion de l'espace aérien", a-t-il déclaré.

Le système de télécommunications du trafic aérien de la FAA a connu une série de défaillances, notamment de graves pannes couvrant le trafic de l'aéroport de Newark l'année dernière. L'investissement initial de 12,5 milliards de dollars fait suite à des décennies de plaintes concernant la congestion des aéroports et les retards de vols, dus en grande partie à une technologie déficiente et à des tours de contrôle en sous-effectif.

En mars, la FAA a été contrainte à deux reprises d'interrompre tout le trafic vers les trois aéroports de la région de Washington pendant plus d'une heure, en raison de problèmes liés à une technologie vieillissante.

M. Duffy a demandé plus d'argent pour l'amélioration des tours et des technologies de surveillance de la surface. Il a déjà déclaré qu'il voulait 19 milliards de dollars supplémentaires, mais il demande au Congrès 10 milliards de dollars sur ce total.

Les compagnies aériennes programment souvent un trafic supérieur à la capacité de la FAA. M. Duffy a fait remarquer qu'il pouvait voir à 45 jours des programmes dépassant de 50 % la capacité.

Un nouveau logiciel permettrait à la FAA de déplacer les vols pour éviter les retards. "Cet outil nous permet de voir et de répartir les vols de manière à réduire les perturbations", a déclaré M. Duffy. "Nous pourrions y remédier

Un rapport de 2023 indique que le système de communication de la FAA est obsolète depuis des années et qu'il n'est plus possible d'obtenir des pièces de rechange pour de nombreux systèmes. Sur les 138 systèmes de télécommunications de contrôle du trafic aérien de la FAA, 51 n'étaient pas viables, selon un autre rapport.

Lors d'un événement organisé mardi, M. Duffy a déclaré que la FAA avait déjà remplacé près de 50 % de tous les fils de cuivre, converti 270 sites radio dans tout le pays, installé de nouveaux systèmes de surveillance de la surface dans 54 aéroports et transformé 17 tours en bandelettes de vol électroniques.

"La reconstruction de l'infrastructure de notre système d'aviation n'est pas trop importante pour l'Amérique. Nous pouvons y arriver", a déclaré M. Duffy devant un public du secteur de l'aviation.

La FAA a déclaré que d'ici à la fin de 2028, les aéroports disposeront de 5 000 nouvelles connexions réseau à haut débit par fibre, satellite et sans fil, de 27 000 nouvelles radios et de 612 radars ultramodernes.