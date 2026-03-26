Le ministère américain de la santé et des services sociaux et la CMS désignent les membres d'un nouveau comité consultatif sur les soins de santé

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Le ministère américain de la santé et des services sociaux et les Centers for Medicare & Medicaid Services ont nommé les membres d'un nouveau comité consultatif sur les soins de santé qui fournira des conseils d'experts sur la modernisation des soins de santé aux États-Unis.

* Le comité conseillera le secrétaire à la santé Robert F. Kennedy Jr. et l'administrateur du CMS, le Dr Mehmet Oz, sur les moyens d'améliorer le financement et la prestation des soins dans le cadre de Medicare, Medicaid, le programme d'assurance maladie pour les enfants et le marché de l'assurance maladie.

* Les membres du comité comprennent 15 membres nommés et deux membres de droit issus de l'administration, à l'issue d'un processus de nomination annoncé par la CMS en août 2025.

* Le comité comprend Tony Robbins, éminent auteur et conférencier motivateur, Dennis Laraway, directeur financier de la Cleveland Clinic, et Clive Fields, cofondateur de VillageMD.

* La CMS a déclaré que le comité se concentrera sur la prévention et une meilleure gestion des maladies chroniques, l'accélération du traitement des demandes de remboursement et l'amélioration des soins pour les populations vulnérables.

* Le comité tiendra sa première réunion dans le courant de l'année.