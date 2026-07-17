Le Michigan recense 5 002 cas de cyclosporose alors que les autorités tentent d'identifier la source de l'épidémie

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Les autorités sanitaires du Michigan ont signalé vendredi 5 002 cas de cyclosporose, soit 690 cas de plus que la veille, tandis que les enquêteurs poursuivaient leurs efforts pour identifier la source de cette épidémie d'une ampleur inhabituelle de cette maladie intestinale.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan, cette épidémie a entraîné 102 hospitalisations dans l'État au 16 juillet.

Voici quelques précisions:

* La cyclosporose est une infection intestinale parasitaire liée à des aliments contaminés, généralement des fruits et légumes crus ou de l'eau, qui provoque des diarrhées, des nausées et d'autres symptômes gastro-intestinaux.

* L'épidémie qui touche les États-Unis cette année est plus importante et plus étendue que les précédentes, ce qui suscite l'inquiétude des autorités sanitaires.

* Les agences sanitaires américaines ont déclaré jeudi qu’elles enquêtaient sur une épidémie de cyclosporose touchant plusieurs États, liée à de la laitue iceberg émincée servie dans les restaurants Taco Bell de l’Indiana, du Kentucky, du Michigan, de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale.

* La Food and Drug Administration (FDA) et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont indiqué que Taco Bell, filiale de Yum Brands YUM.N , allait cesser d’utiliser la laitue provenant d’un fournisseur que les agences ont associé à l’épidémie actuelle de cyclosporose.

* La FDA a indiqué que, selon les données du CDC, cinq États ont signalé un total de 1 644 personnes infectées par cette maladie intestinale parasitaire, qui ont également déclaré avoir été exposées à Taco Bell. On dénombre 94 hospitalisations et aucun décès n’a été signalé.

* Le fournisseurcalifornienTaylor Farms va procéder au rappel des produits liés à l’épidémie actuelle de cyclosporiase, qui trouve son origine dans la laitue servie chez Taco Bell, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant un document.

* La FDA a indiqué qu’elle collaborait avec le fournisseur identifié afin de déterminer si de la laitue iceberg émincée potentiellement contaminée se trouvait encore sur le marché, et qu’elle avait entaméle prélèvement d’échantillons de produits à des fins de tests et d’analyses.