Le Michigan fait état d'une hausse hebdomadaire d'environ 3% des cas de cyclosporose, alors que l'épidémie commence à s'atténuer

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* Les comtés de Wayne et d'Oakland ont enregistré le plus grand nombre de cas de cyclosporose dans le Michigan

* Les données montrent que la fréquentation des restaurants Taco Bell est restée inférieure aux moyennes du début de l'année la semaine dernière

* Selon un expert, l'épidémie semble avoir dépassé son pic

(Ajout des données sur la fréquentation des restaurants au paragraphe 8, des cas recensés par le CDC au paragraphe 13, et d'un graphique) par Mariam Sunny

Jeudi, le département de la santé du Michigan a signalé 14.277 cas liés à une épidémie de cyclosporose, soit une hausse de 368 cas (environ 3%) par rapport à la semaine précédente; le ralentissement de la progression laisse entrevoir que l’épidémie pourrait commencer à s’atténuer. Le département avait précédemment indiqué que cette augmentation reflétait en grande partie un retard dans le traitement des signalements et que le nombre de nouveaux cas ralentissait . Le Michigan est l’État le plus durement touché par cette épidémie de maladie parasitaire qui touche plusieurs États; deux décès liés à cette épidémie ont été signalés , tous deux chez des personnes présentant des pathologies sous-jacentes graves.

« L’épidémie semble avoir atteint son pic et s’être désormais ralentie en termes de nouveaux cas. Le pic de 3.585 cas (signalé pour la semaine du 12 juillet) est près de 19 fois plus élevé que le nombre de cas enregistrés la dernière semaine, ce qui représente une forte baisse », a déclaré Jeffrey Griffiths, professeur de santé publique et de médecine à l’université Tufts.

La baisse du nombre de cas dans le Michigan pourrait s’expliquer par le fait que les aliments vecteurs de l’infection ont tous été consommés, retirés des marchés ou sont périmés, a ajouté Griffiths.

La récente épidémie de cyclosporose, l’un des plus importants épisodes de toxi-infection alimentaire de l’histoire récente des États-Unis, est liée à la laitue iceberg. La maladie peut entraîner des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux. Cette épidémie a ébranlé la confiance des consommateurs américains, nombreuxétant ceux quirenoncent à consommer des produits frais ou à se rendre au restaurant .

La fréquentation hebdomadaire des restaurants Taco Bell aux États-Unis a baissé de 4,5% la semaine dernière, après avoir chuté de près de 20% au milieu du mois dernier, par rapport à la moyenne hebdomadaire du premier semestre, selon le cabinet d'études Placer.ai. L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a tenté de rassurer les consommateurs en leur indiquant qu’ils pouvaient recommencer à consommer des fruits et légumes frais, ajoutant qu’elle est convaincue que toute la laitue iceberg liée à cette épidémie avait été retirée du marché.

La maladie est difficile à retracer car elle présente une période d’incubation de deux semaines et, contrairement à de nombreux autres agents pathogènes d’origine alimentaire, elle ne peut être identifiée à l’aide des méthodes de tests génétiques les plus avancées. Dans le Michigan, c’est le comté de Wayne qui a enregistré leplus grand nombre de cas (2.029), suivi du comté d’Oakland (1.499). La tranche d’âge des 30 à 39 ans a enregistré le plus grand nombre d’infections, avec 2.879 cas. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont indiqué que, jeudi, le nombre total de cas liés à cette épidémie touchant 17 États et associée à la laitue s'élevait à 10.930, avec 454 hospitalisations. Les États peuvent, individuellement, faire état d’un nombre de cas plus élevé que ceux du CDC, car ils peuvent inclure des cas qui ne répondent pas aux critères officiels de déclaration de l’agence.