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L'UE valide le prêt à l'Ukraine et un 20e paquet de sanctions contre la Russie
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 13:53

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

Les ambassadeurs ​des pays membres de l'Union européenne ​ont approuvé mercredi le ​déblocage d'un ⁠prêt de 90 ‌milliards d'euros à l'Ukraine ainsi qu'un ​20e ‌paquet de ⁠sanctions contre la Russie, a annoncé ⁠la présidence ‌chypriote de l'UE.

La ⁠procédure écrite ‌en vue ⁠de l'adoption finale ⁠de ces ‌deux mesures, permise ​par ‌la levée du veto hongrois, devrait ​être achevée jeudi, ⁠a-t-elle précisé.

(Julia Payne, Andrew Gray et Sudip Kar-Gupta; Jean-Stéphane Brosse pour la version ​française)

Guerre en Ukraine
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8 commentaires

  • 14:41

    Il est 15 000 enfants ukrainiens que Poutine s'est permis d'arracher leur famille pour les emmener en Russie. Qu'est-ce qui dirait pa69337 si c'était ses propres enfants qu'on lui arracherait !

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