information fournie par Reuters • 22/04/2026 à 13:53

L'UE valide le prêt à l'Ukraine et un 20e paquet de sanctions contre la Russie

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

Les ambassadeurs ​des pays membres de l'Union européenne ​ont approuvé mercredi le ​déblocage d'un ⁠prêt de 90 ‌milliards d'euros à l'Ukraine ainsi qu'un ​20e ‌paquet de ⁠sanctions contre la Russie, a annoncé ⁠la présidence ‌chypriote de l'UE.

La ⁠procédure écrite ‌en vue ⁠de l'adoption finale ⁠de ces ‌deux mesures, permise ​par ‌la levée du veto hongrois, devrait ​être achevée jeudi, ⁠a-t-elle précisé.

(Julia Payne, Andrew Gray et Sudip Kar-Gupta; Jean-Stéphane Brosse pour la version ​française)