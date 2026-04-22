L'UE valide le prêt à l'Ukraine et un 20e paquet de sanctions contre la Russie

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles
Les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne ont approuvé mercredi le déblocage d'un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine ainsi qu'un 20e paquet de sanctions contre la Russie, a annoncé la présidence chypriote de l'UE.
La procédure écrite en vue de l'adoption finale de ces deux mesures, permise par la levée du veto hongrois, devrait être achevée jeudi, a-t-elle précisé.
(Julia Payne, Andrew Gray et Sudip Kar-Gupta; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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