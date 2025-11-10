Le melon d'Emmanuel Emegha se porte bien, merci pour lui
Ses buts et ses danses nous avaient manqué, ses punchlines aussi.
Grand artisan de la victoire de Strasbourg face à Lille (2-0) ce dimanche, Emmanuel Emegha a signé son retour en tant que titulaire de la meilleure des façons en s’offrant un doublé à la Meinau. Une performance qui vaut trois points, et permet RCSA de rebondir en championnat, après la débâcle face à Rennes la semaine dernière (4-1).…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
