Le melon d'Emmanuel Emegha se porte bien, merci pour lui
information fournie par So Foot 10/11/2025 à 12:31

Ses buts et ses danses nous avaient manqué, ses punchlines aussi.

Grand artisan de la victoire de Strasbourg face à Lille (2-0) ce dimanche, Emmanuel Emegha a signé son retour en tant que titulaire de la meilleure des façons en s’offrant un doublé à la Meinau. Une performance qui vaut trois points, et permet RCSA de rebondir en championnat, après la débâcle face à Rennes la semaine dernière (4-1).…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
