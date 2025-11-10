Le meilleur joueur algérien de l'année 2025 a été récompensé
Le Constantinois le plus fort après Enrico Macias.
Le joueur du Borussia Dortmund Ramy Bensebaini a remporté le Fennec d’Or 2025 , décerné par La Gazette du Fennec au meilleur joueur algérien de la saison lors d’une cérémonie organisée à Paris. Une distinction (presque) logique pour celui qui passe son temps à colmater les brèches du mur jaune, et que Niko Kovač décrit comme « le joueur le plus technique » de l’effectif allemand.…
MH pour SOFOOT.com
