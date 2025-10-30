 Aller au contenu principal
"Le meilleur du capitalisme débridé avec l'héritier illégitime du communisme" : Macron déplore une "ingérence sous stéroïdes" sur les réseaux sociaux
information fournie par Boursorama avec Media Services 30/10/2025 à 11:58

Citant les exemples récents des campagnes électorales sous tension en Roumanie ou en Moldavie, le chef de l'Etat a appelé à davantage de protection et de régulation sur des réseaux sociaux envahis par les faux comptes et tentatives de manipulations de l'opinion.

Emmanuel Macron, au Forum de la Paix de Paris, le 29 octobre 2025 ( POOL / GONZALO FUENTES )

"Formidable cocktail!". A l'occasion d'un débat organisé au Forum de la Paix à Paris, Emmanuel Macron a sonné l'alarme face à la réalité des vagues de désinformation sur les réseaux sociaux, prenant notamment l'exemple de X, ex-Twitter, détenu par Elon Musk. "On a une complicité de deux choses qu'on pensait impossible : le meilleur du capitalisme débridé avec l'héritier illégitime du communisme. Aujourd'hui, les plus gros acheteurs de faux comptes de X et compagnie, ce sont les Russes, pour venir déstabiliser les démocraties européennes. On est dans l'ingérence sous stéroïdes! " a mis en garde le chef de l'Etat, mercredi 29 octobre.

L'avertissement lancé par le président de la République fait écho à de multiples rapports d'agences et instituts spécialisés sur les attaques informationnelles menées en ligne, notamment le renseignement militaire russe (GRU). Outre les millions de faux contenus produits et relayés en masse sur les réseaux sociaux, la désinformation exploite désormais les failles de modèles d'apprentissage des intelligences artificielles (dits LLM), qui se nourrissent à partir d'informations vérolées sur des sites dont les contenus sont conçus pour être captés et ingérés par l'IA.

La désinformation désormais ingérée par les modèles d'IA

Des chercheurs de l'organisation Newsguard ont ainsi pointé la technique du "LLM grooming", qui consiste à manipuler les modèles de langage des chatbots IA tels que ChatGPT ou Grok. "Une quantité massive de messages de propagande russe - 3.600.000 articles en 2024 - sont désormais incorporés dans les réponses des systèmes d'intelligence artificielle (IA) occidentaux, empoisonnées par de fausses informations et de la propagande", est-il ainsi notamment précisé. Ces observations de Newsguard abondent dans le sens de plusieurs études dont celle de l'American Sunlight Project, sur l'activité du dispositif "Portal Kombat", aussi connu sous le nom Pravda.network.

Emmanuel Macron a pointé en conséquence de ces pratiques les dangers pour les prochains processus électoraux à venir à travers le continent. "Ce qui a été fait en Roumanie à cet égard est terrifiant" , juge t-il, évoquant "une stratégie d'aller de créer des faux comptes, des faux contenus, des faux médias, sur la médecine parallèle ou la religion", et "des candidats qui ont créé un cercle vicieux entre IA, réseaux sociaux, et systèmes d'information complètement fabriqués. Ca crée de la viralité et donc de l'adhésion", résume t-il. "On doit absolument mettre en place des systèmes qui dans la vie de nos démocraties mais surtout au moment des élections, garantissent l'intégrité de nos processus électoraux", a exhorté le président de la République.

Une trentaine de pays, dont la France, le Royaume Uni, l'Ukraine, le Brésil, plusieurs Etats européens et africains, ont adopté en marge de ce Forum de la paix une déclaration "sur l'action multilatérale pour l'intégrité de l’information et les médias indépendants". Dans ce texte, ils s'engagent à "défendre le principe selon lequel une information indépendante, pluraliste et fiable constitue un bien public essentiel à l'humanité, et à faire respecter les principes démocratiques au sein de l’espace mondial de l’information". Et ils proposent de renforcer "la coopération multilatérale et multipartite" dans ce domaine.

