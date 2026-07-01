Le meilleur défenseur d'Italie débarque à Chelsea
La 72 e recrue est la bonne. Chelsea vient d’annoncer une nouvelle arrivée dans le sud de Londres avec le recrutement du jeune arrière droit Marco Palestra en provenance de l’Atalanta. Le joueur de 21 ans s’est engagé pour une durée de sept ans chez les Blues , jusqu’en 2033.
Embed t.co…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer