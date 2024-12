Le meilleur buteur de l’année 2024 est désormais connu

Passé par Brighton, Sankt Pauli, Swansea, Coventry : vous l’avez ?

Puisque 2024 a livré son verdict et que les derniers matchs de championnat de l’année civile ont été disputés ce lundi soir, on connait désormais officiellement l’identité du buteur le plus prolifique de l’année . Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’attaquant suédois Viktor Gyökeres (26 ans) a défié toute concurrence, remportant haut la main le titre de meilleur buteur 2024 avec 62 pions au compteur , loin devant les 49 buts d’Erling Haaland ou les 46 d’Harry Kane.…

FG pour SOFOOT.com