 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La terrible stat de l'OL avant d'affronter Lorient
information fournie par So Foot 12/04/2026 à 13:52

La terrible stat de l'OL avant d'affronter Lorient

La terrible stat de l'OL avant d'affronter Lorient

La loi des séries. Si dans une interview accordée à L’Équipe , Bill Foley le patron de Black Knight et actionnaire unique de Lorient a expliqué que les Merlus pouvaient être en mesure de battre tout le monde, une autre raison beaucoup plus irrationnelle pourrait faire naître l’espoir d’une victoire dans les rangs bretons .

L’OL n’a remporté aucun de ses 5 match face à un entraîneur chauve en 2026 (3 nuls, 2 défaites). La dernière victoire remonte à novembre 2025 (0-6 face au Tel-Aviv de Žarko Lazetić).#OLFCL…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Valentin Rongier raconte les dessous de son départ de l'OM
    Valentin Rongier raconte les dessous de son départ de l'OM
    information fournie par So Foot 12.04.2026 14:52 

    L’OM ne sait pas dire au revoir à ses joueurs, saison 12 épisode 29. Passé de Marseille à Rennes lors de l’intersaison 2025, Valentin Rongier est revenu sur la fin de son aventure avec l’OM dans une interview avec Le Média Carré. L’ancien capitaine olympien a notamment ... Lire la suite

  • Quand Ellertsson et Berardi confondent boxe et football à la mi-temps d'un match
    Quand Ellertsson et Berardi confondent boxe et football à la mi-temps d'un match
    information fournie par So Foot 12.04.2026 14:17 

    Encore mieux que le crossbar challenge de la mi-temps. Alors que l’arbitre de ce Genoa-Sassuolo avait invité les 22 acteurs à retourner au vestiaire à l’issue de la première mi-temps, Mikael Ellertsson et Domenico Berardi n’ont pas été du même avis . Si l’origine ... Lire la suite

  • L'Ethiopienne Shure Demise, victorieuse du marathon de Paris en établissant un nouveau record en 2h18:34, le 12 avril 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Marathon de Paris: une édition de tous les records pour les femmes
    information fournie par AFP 12.04.2026 13:57 

    L'Éthiopienne Shure Demise a pulvérisé de plus d'une minute le record féminin du marathon de Paris en s'imposant dimanche en 2h18:34, dans une épreuve qui accueillait cette année plus de 60.000 participants, autre record, dont 20.800 femmes, là aussi inédit. Un ... Lire la suite

  • Les supporters de Liverpool remontés face à la hausse du prix de l'abonnement
    Les supporters de Liverpool remontés face à la hausse du prix de l'abonnement
    information fournie par So Foot 12.04.2026 13:32 

    Enough . Après l’annonce de l’augmentation du prix des abonnements et des billets de 53 livres, soit un peu plus de 60 euros, pour les trois prochaines saisons par le club de Liverpool, la riposte des supporters s’est organisée en tribunes . Spontaneous applause ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank