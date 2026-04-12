La terrible stat de l'OL avant d'affronter Lorient

La loi des séries. Si dans une interview accordée à L’Équipe , Bill Foley le patron de Black Knight et actionnaire unique de Lorient a expliqué que les Merlus pouvaient être en mesure de battre tout le monde, une autre raison beaucoup plus irrationnelle pourrait faire naître l’espoir d’une victoire dans les rangs bretons .

L’OL n’a remporté aucun de ses 5 match face à un entraîneur chauve en 2026 (3 nuls, 2 défaites). La dernière victoire remonte à novembre 2025 (0-6 face au Tel-Aviv de Žarko Lazetić).#OLFCL…

LB pour SOFOOT.com