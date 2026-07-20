Le Maroc va développer ses capacités hôtelières en vue de la Coupe du monde de 2030

par Ahmed Eljechtimi

Le Maroc prévoit d'augmenter sa capacité hôtelière de 60.000 lits, soit environ un cinquième de la capacité actuelle, d'ici la prochaine Coupe du monde de football qu'elle co-organisera en 2030 avec l'Espagne et le Portugal, a déclaré à Reuters la ministre du Tourisme.

Les autorités marocaines souhaitent tirer parti de l'engouement qu'a suscité le parcours de l'équipe nationale jusqu'aux quarts de finale de la plus grande compétition de football, pour renforcer le secteur touristique qui emploie des milliers de personnes et représente environ 7% du produit intérieur brut (PIB).

Le pays d’Afrique du Nord a accueilli près de 20 millions de touristes l’année dernière, ce qui en fait la destination la plus visitée du continent. Il vise à attirer 26 millions de visiteurs d’ici 2030.

Déjà 45.000 lits d’hôtel ont été ajoutés au cours des quatre dernières années, portant le total actuel à un peu plus de 300.000.

Le gouvernement a également investi plus de 190 milliards de dirhams (17,79 milliards d'euros) pour construire et développer les réseaux ferroviaires et routiers, les aéroports, les stades et d’autres infrastructures urbaines en vue de la prochaine Coupe du monde.

Selon la Banque centrale du Maroc, les recettes touristiques atteindront le chiffre record de 161 milliards de dirhams en 2027, contre 138 milliards de dirhams en 2025.

La "prochaine phase de croissance" sera axée sur l’augmentation des arrivées en provenance de Chine, des États-Unis et du Moyen-Orient grâce à une meilleure desserte aérienne, d'après la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor.

Le pays cherche également à diversifier son offre touristique au-delà des destinations traditionnelles telles que Marrakech et Agadir, et faire de la capitale, Rabat, un pôle d’attraction pour les événements culturels, les manifestations sportives et les voyages d’affaires, a précisé la ministre.

(Rédigé par Ahmed El Jechtimi; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)