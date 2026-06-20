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Le Maroc tire une croix sur l’Écosse
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 02:06

Le Maroc tire une croix sur l’Écosse

Le Maroc tire une croix sur l’Écosse

Supérieurs dans le jeu et l'impact physique en première période, les Lions de l'Atlas ont dominé une Écosse revèche et se placent en position idéale avant leurs troisième journée contre Haïti. La qualification est presque dans la poche.

Écosse 0-1 Maroc

Buts : Saibari (2 e ) pour le Maroc

Ce vendredi 19 juin en fin d’après-midi, il y avait plusieurs raisons d’arriver à l’heure au Gillette Stadium de East Foxborough, et le but de Saibari après une minute seize de jeu fût probablement la moins importante d’entre elle. Sans doute parce que Boston attendait ce duel depuis des jours tout en voulant à la fois le repousser, tant l’ambiance en ville depuis quelques jours était festive, l’avant-match de cet Écosse-Maroc fût une grande liesse populaire, une kermesse d’école, un kif’ d’y être, dites-le comme vous voulez. Comme si, dans leurs différences, marocains et écossais s’étaient retrouvés sur une certaine façon de faire la fête et de vivre une Coupe du Monde, qu’importe les enjeux, à savoir une qualification quasi-assurée pour quiconque des deux côtés l’emporterait. Après coup, on peut le dire : la pièce est retombée côté marocain, qui remporte son premier succès dans ce Mondial à l’approche d’un dernier adversaire de poules qui semble également être le plus faible de celle-ci, Haïti. En cas de victoire du Brésil un peu plus tard dans la soirée, ce groupe C ressemblerait à une boîte de sardines : serré, serré.…

TD, au Gillette Stadium de East Foxborough pour SOFOOT.com

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