Le Maroc est tombé sans ses idées

Quatre ans après sa demi-finale au Qatar, le Maroc s’arrête avant le dernier carré. Dominés dans les grandes largeurs par la France, les Lions de l’Atlas ont été sacrément décevants avec une approche trop frileuse. L’équipe qui a causé de sérieux maux de têtes aux défenses brésilienne et néerlandaise s’est reniée et n’a quasiment pas vu la moitié de terrain bleue.

D’un coup, à la 59 e minute, les geeks se sont redressés. Ils ont regardé attentivement l’écran, se sont frottés les yeux, et ont relu attentivement la stat qui venait de s’afficher sur l’écran : après une heure de jeu, le Maroc ne s’est procuré que 0,06 expected goals , contre 2 pour l’équipe de France, malgré un score nul et vierge. Les Bleus ont continué d’appuyer sur l’accélérateur pour faire rompre les Lions de l’Atlas (2-0), alors que ces derniers sont restés aphones (0,14 xG à 3,34 en fin match). Pas besoin d’avoir fait des longues études de mathématiques pour comprendre que Brahim Díaz et les siens auraient pu jouer longtemps sans inquiéter Mike Maignan.

Un enthousiasme disparu

Pourtant, on a vu, pour la première fois de la compétition, Dayot Upamecano moins serein ; on a senti que les côtés français pouvaient encore être pris d’assaut. Après un troisième clean sheet en autant de matchs de phase finale, il est déjà possible de concéder que la formation de Didier Deschamps est plus solide qu’il n’y paraît, mais vient surtout l’heure de regretter le manque d’ambitions marocaines dans ce premier quart de finale du Mondial. Les hommes de Mohamed Ouahbi auraient-ils pu se qualifier en se découvrant ? Pas sûr. Ils auraient en tout cas terminé la compétition comme ils l’avaient commencé : avec les honneurs.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com