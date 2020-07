Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maroc annonce un plan de relance de 10,9 milliards d'euros face à la crise sanitaire Reuters • 30/07/2020 à 08:09









LE MAROC ANNONCE UN PLAN DE RELANCE DE 10,9 MILLIARDS D'EUROS FACE À LA CRISE SANITAIRE RABAT (Reuters) - Le Maroc va engager un plan de soutien à l'économie de 120 milliards de dirhams (10,9 milliards d'euros environ), soit l'équivalent de 11% de son produit intérieur brut (PIB), pour faire face aux effets de la crise sanitaire liée au coronavirus, a annoncé mercredi le roi Mohammed VI. Au cours d'une allocution à la nation, Mohammed VI a également ordonné la création d'un fond d'investissement stratégique pour soutenir l'activité économique, dont les projets majeurs. Le gouvernement avait indiqué par le passé s'attendre à une contraction de 5% de l'économie cette année. Le Maroc a enregistré plus de 22.200 cas de contamination au coronavirus, dont 334 cas mortels. (Ahmed Eljechtimi; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.