 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le marché automobile en très léger rebond en août en France, l'électrique progresse chez les particuliers
information fournie par Boursorama avec AFP 01/09/2025 à 09:09

Les ventes de voitures neuves en France ont progressé de 2,18% en août, à 87.500 immatriculations, soutenues notamment par l'électrique chez les particuliers, mais ce rebond est loin de compenser l'anémie du marché depuis le début de l'année.

( AFP / FREDERICK FLORIN )

( AFP / FREDERICK FLORIN )

De janvier à août, avec 1.046.432 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en baisse de 7,14%, selon les statistiques publiées lundi par l'Association des constructeurs et équipementiers (PFA).

Le léger rebond du mois d'août est jugé "peu significatif" par l'association, car il s'inscrit sur un volume de voitures produites et vendues très faible au cours d'un mois de vacances aussi bien pour les consommateurs que pour les concessionnaires.

La vigueur des immatriculations de voitures neuves électriques en août repose surtout sur la demande des flottes, note le cabinet AAA Data dans un communiqué.

Chez les particuliers, leur part remonte à 19% en août, soit deux points de plus qu'en juin et juillet, et trois points de plus qu'en mai, après le lancement début juillet d'un "coup de pouce véhicules particuliers électriques" plus favorable qu'une précédente formule de bonus, ajoute AAA.

Comme lors des précédents mois, ce sont les voitures hybrides qui tirent le marché français: elles représentent 52% des immatriculations.

Le déclin des voitures à essence se poursuit: -32% pour l'essence (21% de part de marché) et -27% pour le diesel (5% de part de marché), note AAA.

Automobile / Equipementiers

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 01.09.2025 09:10 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse lundi, jaugeant les conséquences du récent revers judiciaire de Donald Trump sur les droits de douane aux Etats-Unis, avant un rapport sur l'emploi américain crucial attendu en fin de semaine. Vers 7H05 GMT, ... Lire la suite

  • Le centre commercial de Val d'Europe opéré par Klépierre. (crédit photo : Klépierre / Alfred Cromback )
    Les changements de recommandations : Société Générale, URW, Klépierre
    information fournie par Reuters 01.09.2025 09:03 

    * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 63 euros contre 52 euros. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 100 euros contre 85 euros. ... Lire la suite

  • Siège du Crédit Agricole (Crédit: / Crédit Agricole)
    Crédit Agricole finalise l'acquisition de Banque Thaler
    information fournie par Cercle Finance 01.09.2025 09:00 

    (Zonebourse.com) - Crédit Agricole indique que sa filiale de gestion de fortune Indosuez Wealth Management a finalisé, à travers son entité en Suisse, l'acquisition de Banque Thaler dont elle détient désormais 100% du capital. Le projet d'acquisition de Banque ... Lire la suite

  • VALNEVA SE : La consolidation peut se poursuivre
    VALNEVA SE : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 01.09.2025 08:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank