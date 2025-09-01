Le marché automobile en très léger rebond en août en France, l'électrique progresse chez les particuliers

Les ventes de voitures neuves en France ont progressé de 2,18% en août, à 87.500 immatriculations, soutenues notamment par l'électrique chez les particuliers, mais ce rebond est loin de compenser l'anémie du marché depuis le début de l'année.

( AFP / FREDERICK FLORIN )

De janvier à août, avec 1.046.432 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en baisse de 7,14%, selon les statistiques publiées lundi par l'Association des constructeurs et équipementiers (PFA).

Le léger rebond du mois d'août est jugé "peu significatif" par l'association, car il s'inscrit sur un volume de voitures produites et vendues très faible au cours d'un mois de vacances aussi bien pour les consommateurs que pour les concessionnaires.

La vigueur des immatriculations de voitures neuves électriques en août repose surtout sur la demande des flottes, note le cabinet AAA Data dans un communiqué.

Chez les particuliers, leur part remonte à 19% en août, soit deux points de plus qu'en juin et juillet, et trois points de plus qu'en mai, après le lancement début juillet d'un "coup de pouce véhicules particuliers électriques" plus favorable qu'une précédente formule de bonus, ajoute AAA.

Comme lors des précédents mois, ce sont les voitures hybrides qui tirent le marché français: elles représentent 52% des immatriculations.

Le déclin des voitures à essence se poursuit: -32% pour l'essence (21% de part de marché) et -27% pour le diesel (5% de part de marché), note AAA.