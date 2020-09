Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maire table sur une récession un peu moins forte en 2020 Reuters • 04/09/2020 à 09:16









LE MAIRE TABLE SUR UNE RÉCESSION UN PEU MOINS FORTE EN 2020 PARIS (Reuters) - La récession en France due à la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus sera "un peu moins forte" que prévu en 2020, a déclaré vendredi Bruno Le Maire. "Nous sommes dans la bonne direction. Nous aurons probablement une récession un peu moins forte que prévu en 2020", a dit sur BFM TV le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. "Je pense que nous ferons mieux en 2020 que les -11% de récession prévus pour le moment", a-t-il ajouté tout en soulignant rester "très prudent" en raison de nombreuses incertitudes internationales. "La consommation redémarre, la confiance des entrepreneurs n'est pas au plus haut bien entendu mais se redresse progressivement. Nous avons des indicateurs positifs qui montrent que c'était le bon moment pour annoncer le plan de relance et accélérer la reconstruction de l'économie française", a expliqué Bruno Le Maire. Le gouvernement a dévoilé jeudi un plan de relance de 100 milliards d'euros visant à éviter que la crise sanitaire liée au coronavirus ne provoque un effondrement de l'économie française tout en préparant la France aux défis de la prochaine décennie. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.