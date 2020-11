Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maire dit pouvoir garantir la survie d'Air France, selon Bloomberg TV Reuters • 23/11/2020 à 13:10









LE MAIRE DIT POUVOIR GARANTIR LA SURVIE D'AIR FRANCE, SELON BLOOMBERG TV PARIS (Reuters) - Air France survivra aux retombées de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, a indiqué lundi le ministre français des Finances et de l'Industrie, Bruno Le Maire, dans une interview accordée à Bloomberg TV. "Je peux garantir la survie d'Air France, nous avons dès le tout début décidé de soutenir Air France et nous continuerons de le faire", a déclaré le ministre. Bruno Le Maire a également dit espérer pouvoir conserver l'alliance entre Air France et la compagnie aérienne néerlandaise KLM, un partenariat selon lui dans l'intérêt de la France et des Pays-Bas. (Leigh Thomas, version française Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)

