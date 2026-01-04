Le magnifique hommage du Vélodrome à Jean-Louis Gasset
Un début d’année rempli d’émotions.
Alors que l’OM retrouve la compétition à domicile contre Nantes, le stade Vélodrome a rendu hommage à Jean-Louis Gasset , ancien entraîneur du club phocéen. Un tifo a notamment été déployé par le virage sud, avant qu’une minute de silence ne soit observée en amont du coup d’envoi.…
TB pour SOFOOT.com
