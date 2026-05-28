Le LOSC devrait miser sur Ancelotti pour succéder à Genesio

Le LOSC devrait miser sur Ancelotti pour succéder à Genesio

Ça bouge dans le Nord. Bruno Genesio a quitté le bateau des Dogues, mais ça ne semble pas avoir perturbé Olivier Létang, qui aurait, selon L’Équipe , conclu un accord de principe avec Ancelotti. Non amis lillois, Don Carlo ne devrait pas débarquer dans le Nord après la Coupe du monde. Il s’agit en effet de son fils, Davide, qui pourrait débarquer au Domaine de Luchin pour reprendre les rênes .

Il deviendrait donc le cinquième technicien des Dogues depuis l’arrivée de Létang, après Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec, Paulo Fonseca et donc Genesio.…

TC pour SOFOOT.com